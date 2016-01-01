Яндекс.Район
Хамовники
Друзья, уходящий год был непростой, особенный, во многом изменил мир вокруг. Но перемены часто дают новые возможности и другой взгляд на привычные вещи. Изменения коснулись и Яндекс.Района: в привычном виде наш сервис останавливает свою работу.
Важный опыт Района, механики геолокального взаимодействия, на основании которых он был построен, будут полезны в других сервисах Яндекса.
За это время случилось много добрых историй. Район объединил удивительных и прекрасных людей по всей России. Помощь друг другу во время карантина первой волны – это же настоящий пример добрососедства и взаимовыручки!
В этом искреннем проявлении – всё сердце Района. Здесь каждый человек со своим характером, образом мыслей, точкой зрения и своей историей. Вы смелые и воодушевленные!
Мы очень надеемся, что все, кому важно делиться знаниями, идеями, опытом и чуточку менять мир к лучшему, смогут продолжить это делать.
Читайте интересные блоги в Дзене: https://zen.yandex.ru/
Задавайте важные для вас вопросы и получайте экспертные ответы с помощью Кью: https://yandex.ru/q/
Знайте, что семья сервисов Яндекса будет очень вам рада :)
А мы обнимаем вас крепко, хоть и на расстоянии, и благодарим за вашу искренность, неравнодушие друг ко другу, к судьбе любимого города или родного района.
С любовью и благодарностью, ваша команда Района
Важный опыт Района, механики геолокального взаимодействия, на основании которых он был построен, будут полезны в других сервисах Яндекса.
За это время случилось много добрых историй. Район объединил удивительных и прекрасных людей по всей России. Помощь друг другу во время карантина первой волны – это же настоящий пример добрососедства и взаимовыручки!
В этом искреннем проявлении – всё сердце Района. Здесь каждый человек со своим характером, образом мыслей, точкой зрения и своей историей. Вы смелые и воодушевленные!
Мы очень надеемся, что все, кому важно делиться знаниями, идеями, опытом и чуточку менять мир к лучшему, смогут продолжить это делать.
Читайте интересные блоги в Дзене: https://zen.yandex.ru/
Задавайте важные для вас вопросы и получайте экспертные ответы с помощью Кью: https://yandex.ru/q/
Знайте, что семья сервисов Яндекса будет очень вам рада :)
А мы обнимаем вас крепко, хоть и на расстоянии, и благодарим за вашу искренность, неравнодушие друг ко другу, к судьбе любимого города или родного района.
С любовью и благодарностью, ваша команда Района